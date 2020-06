Pflanzen und Fische leben im Gleichgewicht

(c) Getty Images (Mmdi)

Neue Technologien der Aquaponik ermöglichen, Fische und Gemüsepflanzen in einem Kreislaufsystem zu züchten, das Wasser und Energie spart und keine Düngemittel benötigt.

Nachhaltige Lebensmittelproduktion, direkt in der Region ohne lange Transportwege – was wünscht sich der umweltbewusste Konsument mehr? Aquaponik erfüllt dies, und doch ist die Produktionsweise nur wenigen Menschen ein Begriff. Das Wort setzt sich zusammen aus Aquakultur (Fischzucht) und Hydroponik (Aufzucht von Pflanzen ohne Erde). Die Kombination aus Fisch- und Pflanzenzucht boomt in einigen Ländern, da sie Ressourcen wie Trinkwasser und Erdgrund schont.