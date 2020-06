Türkische Corona-Schutzmasken für Wien

Der türkische Botschafter in Österreich übergab am Freitag 50.000 Masken an Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Eine nette Geste in Coronazeiten aus der Türkei: Der türkische Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, übergab am Freitag im Wiener Rathaus eine Lieferung von 50.000 Schutzmasken an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), wie die türkische Botschaft per Twitter bekanntgab.

In der Mitteilung hieß es auch, dass Hacker der Türkei für die „freundschaftlich solidarische Geste in Zeiten der Korona-Krise" gedankt und den Wunsch geäußert habe, weiterhin „die guten beiderseitigen Beziehungen zwischen der Türkei und Wien zu pflegen".

Die Anfang April eingeführte Schutzmaskenpflicht im öffentlichen Raum soll übrigens Mitte Juni großteils fallen.

(Red.)