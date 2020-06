(c) ullstein bild via Getty Images

Wegen des zu trockenen Frühlings gab es in den Gärten bisher wenige Nacktschnecken: Mit dem feuchten Wetter kommen sie nun verspätet – und in großen Mengen.

Wien. So problematisch das viel zu trockene Frühjahr für die Landwirtschaft auch war – die Trockenheit hatte immerhin einen positiven Effekt: In vielen Gärten gab es bisher auffallend wenige Nacktschnecken, die gewöhnlich in Gemüsebeeten für große Schäden sorgen.