Bildträchtig und bildmächtig: Felix Mitterer über Angelo Soliman

Vom Freund des Kaisers Joseph II. zum ausgestopften „edlen Wilden“: Die bestürzende Geschichte des Angelo Soliman hat Felix Mitterer für seinen ersten Roman als Gegenstand gewählt. „Keiner von euch“: ein Appell an den Humanismus.

Mmadi Make wurde um 1720 in der Mitte Afrikas mit acht Jahren entführt und später als Sklave im sizilianischen Messina, damals kurz Teil des Habsburgerreiches, an eine Gräfin verkauft, die ihn taufen ließ. Seither wurde er Angelo Soliman genannt und landete nach Jahren als Kammerdiener eines böhmischen Fürsten in Wien, wo er sich durch sein Wissen und gewinnendes Wesen einen Freundeskreis erwarb, dem auch Adelige, Wissenschaftler und Hochbürokraten angehörten.