„Was man sät“: Das Kind, das sogar nachts Jacke trägt

Pokémon und Bibel, Eutersalbe und ein ertrunkener Bruder: Marieke Lucas Rijneveld ist mit ihrem autobiografisch geprägten Debütroman „Was man sät“ auf der Shortlist für den International Booker Prize – ein Porträt.

Spricht man von Marieke Lucas Rijneveld, müsste man, genau genommen, statt „sie schreibt“ oder „sie ist“ sagen: „sie schreiben“, „sie sind“. Rijneveld, heute 29 Jahre alt, spricht im Plural von sich, wie viele Transgender-Personen. Sie – wir bleiben der Leserfreundlichkeit halber beim weiblichen Singular – hat ihre Kindheit als Mädchen erlebt, heute versteht sie sich als Mann. Bereits 2019 ließ sie Literaturfreunde im deutschsprachigen Raum aufhorchen, als ihr Debütroman „Was man sät“ (im Original „De avond is ongemak“) bei Suhrkamp auf Deutsch erschien. Aus der Perspektive der zehnjährigen Jas wird vom Leben ihrer calvinistischen Familie nach dem Unfalltod des Bruders erzählt, an dem sich die Erzählerin schuldig fühlt: Sie hat in einem Moment des Zorns Gott gebeten, den Bruder statt ihres Kaninchens sterben zu lassen.