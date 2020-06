Wo die Infektionszahlen steigen wie nie zuvor

(c) REUTERS (BRUNO KELLY)

Brasilien liegt in der Statistik der Ansteckungen mit 614.941 Fällen auf dem zweiten Platz der globalen Statistik.

Das Epizentrum der Pandemie hat sich in ärmere Regionen der Welt verlagert, vor allem nach Brasilien.

Buenos Aires. „Brasilien – jede Minute ein Toter“ lautete die Schlagzeile der „Folha de São Paulo“. Am Freitag erschien die wichtigste Zeitung des Landes mit einem schwarzen Titelblatt. „Es reichten 100 Tage, damit die als ,kleine Grippe‘ beschriebene Krankheit einen Menschen pro Minute tötet. 34.021 Menschen starben durch das Coronavirus. Brasilien ist in der Summe der Sterbeziffern nun die Nummer drei im weltweiten Vergleich.“ Während sich in Europa zusehends die Grenzen öffnen, Gastgärten aufsperren und Masken fallen, hat sich das Virus neue Zielgebiete erschlossen, auf den Schattenseiten dieser Welt.