23: Black Week: Laute Proteste und ein Präsident ohne Empathie

Am Donnerstag gingen in Wien 50.000 Menschen in Wien auf die Straße um im Gedenken an den in Minneapolis von drei Polizisten getöteten Schwarzen George Floyd gegen Rassismus und Polizeiwillkür zu demonstrieren. Das Black-Lives-Matter-Movement ist auch in Österreich angekommen. In dieser Folge erzählt Bloggerin Christl Clear, wieso der friedliche Protest auch in Wien Thema wurde und analysieren der US-österreichische Politologe Reinhard Heinisch und der republikanische Berater mit österreichischen Wurzeln, Peter Rough das harte Durchgreifen und teils bizarre Auftreten von US-Präsident Donald Trump. Die Wiener Journalistin Marietta Steinhart berichtet von den Protesten und Ausgangssperren in New York vergangene Woche.

Idee, Aufnahme und Moderation: Anna Wallner. Schnitt und Postproduktion: Georg Gfrerer.