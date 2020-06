Frau in Kärnten aus Fahrzeug auf offener Straße erschossen

Der Täter soll den Schuss von einem weißen Fahrzeug aus abgefeuert haben. Die Polizei hat eine landesweite Großfahndung eingeleitet.

In Drobollach am Faaker See (Gemeinde Villach) ist am Samstag eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei saßen der oder die Täter bei der Schussabgabe in einem weißen Fahrzeug. Die Bluttat ereignete sich gegen 8.45 Uhr, über die Identität des Opfers gab es vorerst keine Informationen.

Die Polizei leitete eine landesweite Großfahndung ein, der Schwerpunkt lag vorerst auf dem Raum Faaker See/Villach. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, nicht "Polizei schauen" zu gehen, sondern zuhause zu bleiben. Das Motiv für die Tat war vorerst nicht bekannt.

(APA)