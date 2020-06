Zwei Frauen in Kärnten getötet: Täter nach Tarvis geflohen?

Kurz vor der Tat in Drobollach wurde auch in Wernberg eine Frau getötet. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Der Täter könnte Suizid begangen haben.

In Drobollach am Faaker See (Gemeinde Villach) ist am Samstag eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei saßen der oder die Täter bei der Schussabgabe in einem weißen Fahrzeug. Die Bluttat ereignete sich gegen 8.45 Uhr, über die Identität des Opfers gab es vorerst keine Informationen. Ein Kind soll aber mit angesehen haben, wie die Frau getroffen wurde und am Gehsteig zusammenbrach.

Kurz zuvor war es in Wernberg (Bezirk Villach-Land) zu einer Bluttat gekommen: Eine 62 Jahre alte Frau wurde getötet, allerdings nicht mit einer Schusswaffe. Die Ermittler gingen allerdings davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Eine landesweite Großfahndung wurde eingeleitet.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, nicht "Polizei schauen" zu gehen, sondern zuhause zu bleiben. Nahe den Grenzübergängen wurden Kontrollpunkte eingerichtet, auf den Autobahnen wurden die Fahrzeuge über die Kontrollplätze geleitet, auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Über das Motiv für die beiden Bluttaten gab es vorerst keine Informationen.

Suizid in Tarvis?

Berichte, wonach der Täter auf einem Parkplatz in Tarvis, knapp hinter der österreichisch-italienischen Grenze, Suizid begangen haben soll, wurden von der Polizei vorerst nicht bestätigt. Es seien noch Ermittlungsschritte im Gang, man befinde sich in Abstimmung mit den italienischen Behörden, hieß es.

Mutmaßungen zufolge soll es sich um einen 60 Jahre alten Kärntner handeln. Weiters heißt es, er soll drei Mal in die Luft geschossen haben, als sich die Polizisten am Parkplatz näherten. Dann soll er sich erschossen haben.

(APA/Red.)