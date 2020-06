(c) imago images/Volker Preu�er (Volker Preusser via www.imago-images.de)

Wir reiten aus, diesmal aus betrüblichem Anlass: Auf zur Waldviertler Museumsmetropole Sigmundsherberg.

Als wir von Friedrich Ehns Tod erfuhren – er starb, 78-jährig, am 27. Mai an den Folgen eines Gehirnschlags –, sattelten wir sofort das Motorrad. Professor Ehn, der ein herzerfrischender Schmähbruder war, sich aber ebenso in die Selbstbetrachtungen des Marc Aurel vertiefte, hatte viele Karrieren, sequenziell und parallel geschaltet, aber Antrieb blieb ihm immer die Liebe zum Motorrad, das er als Kulturgut hochhielt.

Platz für einen würdigen Nachruf ist anderswo gefunden, wir berichten von unserer Fahrt nach Sigmundsherberg, Sitz des Ehnschen Motorradmuseums, gegründet 1980 in Eggenburg, von wo es vor wenigen Jahren in die Ortschaft ein paar Kilometer weiter übersiedelte.

Sigmundsherberg ist ein typischer Waldviertler Ort mit schwindender Bevölkerungszahl und geschlossenen Geschäften.

Zu ist erwartungsgemäß auch das Motorradmuseum, ebenso wie die zwei anderen Museen im Ort. Richtig, auf 1628 Einwohner kommen bitte drei Museen! Zur Ehn-Collection, die auf ihrem Gebiet, den Vorkriegseisen – Lohner, Puch, aber auch Engländer – durchaus Weltrang hat, kommen Tausende im Jahr. Der Neigungsgruppe Schiene ist das Bahnmuseum der ÖBB bestens bekannt. Weniger prominent das Kraftfahrzeugmuseum, das Mitte Juli aufmachen will, wenn die neue Halle fertig ist. Wir bekommen den jüngsten Scheunenfund vorgeführt, ein von der US-Army zurückgelassener Mack-Laster, vom Rost solide konserviert. Auf nach Sigmundsherberg – und meidet die öden Schnellstraßen mit ihren eiligen Pendlern! Das sind hier die meisten.

