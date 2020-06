Keine Angst vor dem Coronavirus?

Wann haben wir eigentlich aufgehört, uns vor dem Coronavirus zu fürchten und einen Teil der immer noch geltenden Regeln schlicht zu ignorieren?

Waren es die Vorbilder aus der Politik? Die Bilder aus dem Kleinen Walsertal und der Bundespräsident, der sich nicht an die Sperrstundenregeln hält? Oder ist es schlicht so, dass sich ein Ausnahmezustand nicht auf Dauer aufrechterhalten lässt, vor allem wenn die Bedrohung für den Einzelnen im Normalfall nicht spürbar ist?



Während man vor einigen Wochen noch mit 500 Euro Strafe rechnen musste, wenn man auf der Parkbank zu eng beisammensaß, kümmert die Abstandsregel heute keinen mehr – auch nicht die Polizei. Und die Großdemonstration gegen Rassismus hat – so berechtigt das Anliegen auch ist – eine weitere Spirale in Gang gesetzt: Jetzt wird kein Sport- und Kulturveranstalter verstehen, dass Publikum nicht oder nur eingeschränkt erlaubt ist. Doch die Pandemie ist längst nicht beendet, die Infektionszahlen können jederzeit wieder ansteigen. Verantwortungsvolle Politik besteht jetzt darin, weiter auf ein gewisses Maß an Einschränkungen zu pochen. Auch wenn es unpopulär ist.