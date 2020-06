Tirols Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) hat sich nach Kritik an seinem "Widerwärtiges Luder"-Sager gegenüber einer WWF-Aktivistin nun auch schriftlich bei der jungen Frau entschuldigt.

Der Tiroler Landeshauptmann sagt, er halte an seinem Team fest. Das gilt auch in Bezug auf das Umgehen mit der Coronakrise. Etwa bei Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg.

Josef Geisler (ÖVP) bleibt trotz seines "Widerwärtiges Luder"-Sagers Landeshauptmannstellvertreter von Tirol. "Ein Rücktritt ist nicht angedacht", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Auch in Bezug auf das viel kritisierte das Management der Coronakrise schloss Platter eine Regierungsumbildung vorerst aus. "Ich halte an meinem Team fest", betonte er.

"Ich weiß, dass es ihm unglaublich peinlich ist"

Platter bekräftigte, dass Geislers Aussage gegenüber einer WWF-Aktivistin eine "inakzeptable Entgleisung" gewesen sei. Geisler habe sich sofort entschuldigt und mit der Frau telefoniert. Kommende Woche werde es auch - wie angekündigt - ein Treffen der beiden geben. Geisler sei aber ein gutes Regierungsmitglied, auf das man sich stets verlassen könne. Und, so Platter: "Ich weiß, dass es ihm unglaublich peinlich ist, dass ihm das passiert ist." Zudem verwies Platter darauf, dass es für einen von der oppositionellen Liste Fritz angekündigten Misstrauensantrag gegen Geisler im Landtag offenbar keine Mehrheit gibt. Nur die Neos bekundeten bisher, dem Antrag zustimmen zu wollen.

Von einem machistischen Frauenbild in der Tiroler Politik wollte Platter nichts wissen. "Ich lasse die Frauen nicht im Stich", betonte er, er schätze Frauen in der Politik unglaublich. Sie dächten oft anders als Männer und rückten damit einiges zurecht.

Und auch Tilg bleibt

Personelle Konsequenzen in Hinblick auf das Coronamanagement des Landes und der Vorgänge in Ischgl wird es aus Sicht Platters vorerst auch nicht geben. Man wolle zunächst den im Oktober erwarteten Kommissionsbericht abwarten. Dies gelte auch für ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Er, Platter, brauche zurzeit erfahrene Leute, um das Land wieder in Schwung zu bringen.

Auch sonst verteidigte er das Agieren des Landes im Umgang mit der Pandemie. Wenn man bedenke, dass man 3.500 Erkrankte in Tirol gehabt habe und nun nur noch zehn, sei dies "eine Erfolgsgeschichte, die ich mir nicht schlechtreden lasse". Nach dem ersten Fall habe man innerhalb von fünf Tagen die Wintersaison beendet.

Dies und die Isolation des Paznauntals sei die "schwierigste Entscheidung in meinem politischen Leben" gewesen, "aber sie war richtig". Klar sei aber, dass man mit dem Wissen von heute rückblickend nicht alles richtig gemacht haben könne. "Wichtig ist, dass alles genau aufgearbeitet wird, ohne Rücksicht auf Personen und Institutionen", so der Landeshauptmann.

Das Bild des Tourismus in Tirol werde falsch dargestellt, es gebe viel sanften Tourismus, Familienunternehmen und Gastfreundschaft. Eingriffe schloss er dennoch nicht aus: "Eine Eingrenzung des Apres Ski ist sinnvoll", meinte Platter, etwa zeitlich. Was er auch nicht wolle, seien Leute in den Orten, die nicht zum Skifahren kämen, sondern nur zum Party feiern.

Über Gerüchte, dass Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, eine Tirolerin, Ambitionen auf seine Nachfolge haben könnte, zeigte sich Platter amüsiert. Er sei 2018 für fünf Jahre gewählt worden, so lange wolle er jedenfalls im Amt bleiben. "Ich halte es mit Udo Jürgens: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an", meinte er in Bezug auf seinen Geburtstag heute, Sonntag. Ob er dann nochmals anzutreten gedenke, werde er rechtzeitig bekannt geben.

(APA)