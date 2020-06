Zum Froschkonzert an den Ohridsee

Albanien und Nordmazedonien teilen sich, was unteilbar ist:

Schönheit und Reichtum der Natur rund um den Ohridsee, einem der ältesten Seen der Erde. Und jede Menge Froschkonzerte.

Bei Einbruch der Dunkelheit dringt ein dezentes Quaken von Fröschen ans Ohr. Es erzeugt einen besonderen Frieden, wie es eintöniges Bachrauschen, fröhliches Vogelgezwitscher oder fernes Grillenzirpen zu tun vermögen. Doch das Lurchkonzert wird immer lauter und zusehends hektischer, bald klingt es wie die unerträgliche Darbietung eines Panikorchesters aus der Schönberg-Schule, die bis tief in die Nacht zur Aufführung gelangt. Nun muss man an das berühmte Märchen denken, in dem die Prinzessin ihren hartnäckigen amphibischen Verehrer an die Wand schmeißt. Lieber nicht einen grässlichen Blutfleck riskieren, seufzt man, bevor man schließlich doch noch in einen tiefen Schlaf fällt. Am nächsten Morgen reibt man sich müde die Augen, hegt jedoch keine bösen Gedanken mehr gegen die vorlauten Krachmacher.