Gut und richtig? Die Entscheidungen der Politik in der Corona-Krise

Eine Entscheidung kann reiflich erwogen sein, dann ist sie gut, sonst schlecht. Davon ist zu unterscheiden, ob sie tatsächlich zielführend, d.h. richtig oder falsch war - dies lässt sich allerdings erst im Nachhinein beurteilen.

Gleichsam als Ouvertüre zunächst ein paar Bemerkungen zum Ausmaß der Corona-Pandemie:



Die Zahl der Personen, die in dieser Saison bis zu siebenten Kalenderwoche an Grippe gestorben sind (nämlich 643), wurde (mit 645) von Corona am 5.6.2020 übertroffen - viel mehr wird es wohl nicht werden, wenn man den Verlauf der Zahlen betrachtet. Dabei ist aber anzumerken, dass - anders als in den Vorjahren - die Grippe-Zählung der AGES nicht bis zu zwanzigsten Kalenderwoche geführt wurde, obwohl die Grippewelle - ebenfalls nach den Angaben der AGES - erst in der 14. Kalenderwoche geendet hat. Die Zahl der Grippe-Toten der Saison 2016/2017 (nämlich fast 4.500) wird aber sicher nicht erreicht!



Mittlerweile sind weltweit rund 400.000 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ist etwa ein Viertel der Opfer der Hongkong-Grippe zwischen 1968 und 1970. Und nicht einmal ein Fünftel der Asiatischen Grippe von 1957 und 1958. Und ein Zwölftel der Spanischen Grippe von 1919. Es ist mehr als fraglich, ob Corona jemals das Ausmaß der früheren Pandemien auch nur annähernd erreicht. Und dies, obwohl inzwischen viel mehr Menschen auf der Welt leben.



Doch jetzt zur Sache: Am 16.3.2020, das war der Tag, an dem das Land „heruntergefahren“ wurde, hat die Zahl der aktuell Corona-19-Infizierten in Österreich 986 betragen - bei der Vorlage und dem Beschluss des COVID-19-Gesetzes waren es natürlich noch weniger. Am 15.5.2020, das war der Tag, an dem „die Maßnahmen“ so gelockert wurden, so dass fast schon „schwedische Zustände“ herrschten, waren es mit 1.009 etwas mehr, als genau zwei Monate zuvor. Am 20.5.2020 waren es mit 838 dann erstmals weniger als zum Zeitpunkt des „Zusperrens“ - überhaupt ist die Zahl seit 3.4.2020 - mehr oder weniger - stetig gesunken.



Können völlig entgegengesetzte Maßnahmen - das Herunterfahren und die Wiederöffnungen - gleichermaßen richtig gewesen sein?