Trennt sich Rene Benko von seinem Warenhaus-Chef Fanderl?

Beim angeschlagenen deutschen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof steht Vorstandschef Stephan Fanderl Insidern zufolge vor der Ablösung.

Galeria Karstadt Kaufhof Vorstandschef Stephan Fanderl werde in den kommenden Tagen seinen Posten verlieren, sagten mehrere Insider am Montag. "Das wird jetzt zügig gehen", sagte eine mit der Sache vertraute Person. Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof ist die Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors Rene Benko, die die Warenhaus-Gruppe und zahlreiche ihrer Immobilien im vergangenen Jahr vollständig übernommen hatte.

Der bisher vor allem für Finanzen zuständige Vorstand Miguel Müllenbach könnte Interimschef der Warenhauskette werden, hieß aus informierten Kreisen. Ein Firmensprecher wollte sich nicht dazu äußern. Bei dem Warenhausunternehmen kamen Mitarbeiter am Montag zu Betriebsversammlungen zusammen. Sie erhoffen sich Klarheit über die Sanierungspläne für den Konzern, der in der Coronakrise um sein Überleben kämpft. Die Pläne müssen bis Ende des Monats stehen.

Fanderl derzeit in Reha

Über Fanderls Abgang wird schon länger spekuliert - denn der Manager war in der Galeria-Zentrale schon seit einiger Zeit nicht mehr an Bord. Fanderl befinde sich in einer Reha-Maßnahme, erklärt der Konzern seit Wochen. Der Warenhaus-Riese hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren.

Faktisch hatten mit der Umsetzung des Schutzschirm-Verfahrens der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz die Macht übernommen. Sie arbeiten an einem Sanierungskonzept für den Handelsriesen, das auch auf die Schließung von Filialen und den Abbau von Arbeitsplätzen abzielt. Bis zu 80 der 172 Kaufhäuser sind vom Aus bedroht, endgültige Entscheidungen gibt es aber noch nicht, hatten sie gesagt. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einer "beabsichtigten Schließungsorgie", die sie als Angriff auf die Existenz Tausender Warenhausbeschäftigter und ihrer Familien kritisierte. Die Gewerkschaft fordert in Verhandlungen mit dem Management einen Sozialtarifvertrag, der die Folgen von Schließungen für die Beschäftigten abfedern soll. Die Betriebsversammlungen seien der "Auftakt für eine aktive Tarifbewegung".

Der ehemalige Karstadt-Chef Fanderl - er hatte 2014 das Ruder bei den Essenern übernommen - führte den fusionierten Warenhaus-Riesen seit November 2018. Er hatte Karstadt und dann auch Kaufhof einen strikten Sparkurs verordnet. Fanderl war auch von der Arbeitnehmerseite kritisiert worden. Deren Vertreter hatten ihm vorgeworfen, kein schlüssiges Konzept für die Zukunft des Warenhausriesen vorgelegt zu haben.

(APA/Reuters)