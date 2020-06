Zusammenprall der asiatischen Riesen im Himalaya

An der Grenze der zwei Atommächte haben sich zuletzt die militärischen Scharmützel bedrohlich gehäuft. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Es geht um Kraftmeierei und Einflussnahme in der Region – und es geht um geopolitische Muskelspiele.

Wien. Die Situation war brenzlig – so brenzlig, dass sich am vergangenen Wochenende in der chinesischen Garnison Maldo hoch oben in der Himalaya-Region zwei Generalleutnants gegenübersaßen, um die Wogen zu glätten. Fürs Erste schien das gelungen: „Beide Seiten werden ihre militärischen und diplomatischen Anstrengungen fortsetzen, um die Lage zu klären und Frieden und eine Beruhigung der Grenzregion sicherzustellen.“ Zumindest kurzfristig scheint damit ein schwerer Zusammenstoß zwischen den beiden asiatischen Atommächten vermieden. Doch die Truppenverstärkungen entlang der Grenze bleiben aufrecht ebenso wie ihre erhöhte Alarmbereitschaft.