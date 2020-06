Wie Trump noch gewinnen will

Der Präsident kämpft an allen Fronten gegen schlechte Stimmung und miserable Umfragen. Als Präsident für „Recht und Ordnung“, als Patriot, der die Truppen in die Heimat bringt und als Jobmotor sieht er seine Chance.

Das Weiße Haus ist zerniert, es gleich einer Festung. Vor dem Lafayette Park, wo die Militärpolizei in der Vorwoche die Menge auseinandertrieb, trennt ein engmaschiger schwarzer Zaun den Präsidenten von den Demonstranten, die die Wand mit Slogans plakatiert haben – samt einem schwarzen Banner: „Black Lives Matter.“



Trump habe sein Wahlversprechen erfüllt, ätzen Kritiker: Er hat einen Schutzzaun errichtet – nur nicht an der mexikanischen Grenze. Es ist wie eine Metapher für einen eingesperrten, in die Enge getriebenen Hausherrn, der sich am Wochenende wegen der befürchteten schlechten Presse sogar einen Ausflug in seinen Golfklub vor den Toren der Hauptstadt versagt hat.