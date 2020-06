Hochkonjunktur für skrupellose Menschenhändler

Internationale Organisationen warnen vor einem Anstieg von Zwangsarbeit und von Online-Kindesmissbrauch.

Emicida gilt in seiner Heimat Brasilien als Musik-Superstar. Der 34-Jährige hat den Rap in portugiesischer Sprache populär gemacht und prangert regelmäßig Missstände der rechtspopulistischen Regierung unter Präsident Bolsonaro an. Wenn er etwas sagt, hören die Menschen zu: Seine größten Hits erzielten auf Youtube mehr als 50 Millionen Klicks. Rappt Emicida also über Kinder, die hart arbeiten müssen, um ihre Familien mit dem Lohn zu unterstützen, dann erregt das einige Aufmerksamkeit im größten südamerikanischen Land.