Claudia Kottal dreht mit fünf Kolleginnen eine Webserie in Eigenregie. Am Montag hatten die ersten beiden Folgen der Comedy „Die Maßnahme“ Premiere.

Das Making-Of dieser Serie, es wäre vermutlich sehenswert: Sechs Schauspielerinnen an sechs verschiedenen Orten, die, so gut wie ohne Drehbuch, sich selbst beim Spielen filmen. Genau so entsteht derzeit „Die Maßnahme“.