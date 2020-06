„Send In the Troops“, die Schlagzeile aus Blut und Papier

Der Text in der „New York Times“ war eine Brandbombe. Nur: Die heißeste Zutat darin kam von der Zeitung selbst.

Am Mittwoch, dem 3. Juni, stand in der „New York Times“ ein Gastkommentar des republikanischen US-Senators Tom Cotton, mit dem Titel „Send In the Troops“ – ein Plädoyer für den Einsatz des Militärs auf den Straßen als Notmaßnahme zur Eindämmung der Gesetzesbrüche. Zwei Tage später stellte die „New York Times“ der Online-Ausgabe des Artikels eine Stellungnahme voran, in der sie erklärte, die Veröffentlichung des Artikels sei ein Fehler gewesen. Noch einmal zwei Tage später wurde bekannt, dass der Chef der Meinungsseite, James Bennet, nach heftiger Kritik gekündigt hatte.