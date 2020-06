Nimmt Anschober Pensionsprivilegien ins Visier?

Keine politische Forderung, aber eine Bitte: Ein Satz aus dem Brief des Sozialministers an die Alterssicherungskommission sorgt für Verwirrung.

Will der Sozialminister, hohe Beamtenpensionen kürzen? Ein Satz aus dem Brief, den Rudolf Anschober am 11. März an den Vorsitzenden der Altersicherungskommission, Walter Pöltner, schrieb, wird bei deren Sitzung heute, Dienstag, jedenfalls zu Debatten führen: „Ich ersuche die Kommission, Vorschläge zur Bereinigung von Privilegien im Bereich der unterschiedlichen Pensionssysteme – etwa im Zuge eines weiteren Sonderpensionsbegrenzungsgesetzes – zu erarbeiten".