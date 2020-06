Nasdaq Composite erreicht neues Rekordhoch

Die US-Börsen sind Montag erneut mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq Composite hat seit seinem während der Coronakrise erreicht Tief am 23. März bereits um mehr als 40 Prozent zulegt.

Der Dow Jones knüpfte zu Wochenbeginn mit plus 1,70 Prozent auf 27.572,44 Punkte an seine am vergangenen Freitag verbuchten Aufschläge von mehr als drei Prozent an. Auf sein vor der Coronakrise erreichtes Allzeithoch fehlen dem US-Leitindex nun etwas mehr als sieben Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 stieg indes um 1,20 Prozent auf 3.232,39 Zähler.

Für den Nasdaq Composite ging es am Berichtstag um 1,13 Prozent auf 9.924,75 Zähler hinauf. Der Index der Technologie-Börse schloss damit auf einem neuen Rekordhoch. Seit seinem während der Coronakrise erreicht Tief am 23. März hatte er um mehr als 40 Prozent zulegt.

Die Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA und die Entwicklung der Infektionszahlen halten Anleger weiterhin positiv gestimmt, nachdem am Freitag überraschende US-Arbeitsmarktdaten die Börsenbarometer beflügelt hätten, hieß es am Markt. Laut dem Experten Chris Hussey von Goldman Sachs gebe es für Unternehmen zudem große geldpolitische und fiskalische Anreize. Die Wirtschaft dürfte sich daher auf einem guten Weg der Erholung befinden.

Wie bereits in der Vorwoche traten am Montag Aktien der Luftfahrtbranche in den Vordergrund. So schnellten die Papiere des US-Flugzeugherstellers Boeing um 12,2 Prozent auf 230,50 US-Dollar nach oben. Die Analysten der Goldman hatten zuvor ihr Kursziel von 209 auf 238 US-Dollar angehoben und die Einstufung "Buy" bekräftigt. Sie verwiesen darauf, dass die Produktion des Flugzeugmodells 737 MAX wieder angelaufen und Boeing langfristig gut am Markt positioniert sei.

Für die Wertpapiere der Fluglinie United Airlines und American Airlines ging es um 14,8 bzw. 9,3 Prozent hinauf. Die Aktien der Delta Air Lines stiegen um 8,2 Prozent.

In den Mittelpunkt rückten zudem Anteilscheine der Ölbranche. So schlossen im Dow Jones ExxonMobil um 3,1 Prozent fester und Chevron gewannen 2,4 Prozent. Am Sonntag hatten die Staaten der OPEC+ ihre Ölförderkürzung verlängert.

Die Wertpapiere des US-Biotechkonzerns Gilead erhöhten sich um 0,3 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, ist der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca an Gilead herangetreten, um die Möglichkeit eines Zusammenschluss auszuloten.

