Salzburger Festspiele: Handke-Uraufführung, Elektra, Così fan tutte

Die Corona-bedingt gekürzten Festspiele bieten immerhin zwei Opern, drei Theaterstücke und ein reiches Konzertrogramm.

Am Festspielhaus hängen schon die neuen Plakate, die zeigen, was Präsidentin Helga Rabl-Stadler und Intendant Markus Hinterhäuser Dienstag Mittag mit berechtigtem Stolz präsentieren können: ein zwar stark gekürztes, aber doch repräsentatives Programm, das durchaus mehr bietet als den „Jedermann“. Diesen selbstverständlich auch, ab 1. August, insgesamt sechs Mal, auch am 22. August, also genau hundert Jahre nach der Uraufführung.

Im Programm bleiben konnte „Elektra“ von Richard Strauss, inszeniert von Krzysztof Warlikowski. Franz Welser-Möst wird an sechs Abenden (1., 6., 10., 16., 21. und 24. August) die Philharmoniker dirigieren, und zwar in voller Besetzung, wie vom Komponisten vorgeschrieben. Das ist möglich, ohne die Corona-Vorschriften zu brechen: Die über hundert Orchestermusiker, die den Sicherheitsabstand von einem Meter nicht einhalten können, werden allwöchentlich getestet.

Loy inszeniert „Così fan tutte"

Die zweite Oper ist eine Überraschung, stand nicht im ursprünglichen Spielplan. Geplant waren Mozarts „Don Giovanni“ und „Zauberflöte", nun kommt „Così fan tutte“ im Großen Festspielhaus (2., 5.., 9., 12., 15., 18. August), dirigiert von Joana Mallwitz, inszeniert vom deutschen Regisseur Christof Loy, der 2011 in Salzburg die „Frau ohne Schatten“ inszeniert hat. Es singen u.a. Marianne Crebassa die Dorabella und Johannes Martin Kränzle den Don Alfonso.

Theater gespielt wird 2020 nur in Salzburg, nicht auf der Halleiner Pernerinsel. Im Landestheater findet wie geplant die Uraufführung von Peter Handkes „Zdenek Adamec“ statt (2., 4., 7., 9., 12., 13. 15., 16. August), inszeniert von Friederike Heller. In der Szene Salzburg inszeniert Milo Rau „Everywoman“, eine von ihm und Schauspielerin Ursina Lardi verfasste Variation über den „Everyman“ (19., 20., 22., 23., 27., 28. August).

Das unerwartet reiche Konzertprogramm bringt neun Konzerte - mit vier Programmen - der Wiener Philharmoniker, zwei mit den Berliner Philharmonikern und je eines mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien und mit dem West-Eastern Divan Orchestra. Igor Levit spielt seinen Beethoven-Zyklus, in der Kollegienkirche läuft die Serie „Fragmente“, u.a. mit „in vain“ von Georg Friedrich Haas und Werken von Salvatore Sciarrino. Es gibt drei Kammerkonzerte, vier Mozart-Matineen, Solistenkonzerte mit Grigory Sokolow, Arcadi Volodos, Daniel Barenboim, Renaud Capucon, András Schiff und Daniil Trifonow, Liederabende mit Matthias Goerne und Benjamin Bernheim, zwei Konzerte mit der Camerata Salzburg sowie die vierteilige Reihe „Canto Lirico“.

Alle Aufführungen werden ohne Pause stattfinden, um die Ansteckungsgefahr weiter zu minimieren. Die Festspiele dauern bis 30. August.