Schramböck will "echten Krisenmanager" als Chef der WTO

Das Wirtschaftsministerium bevorzugt Europäer als Generaldirektor der Welthandelsorganisation. Die EU-Handelsminister beraten in einer Videokonferenz über die Nominierung.

Die EU-Handelsminister beraten am Mittwoch über die Nominierung eines Nachfolgers für den amtierenden Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevedo. "Wir brauchen nun einen echten Krisenmanager, der mit viel Erfahrung und politischem Geschick die Welthandelsorganisation wieder nach vorne bringt", erklärte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) im Vorfeld.

Vorzugsweise handle es sich dabei um einen Europäer, teilte das Wirtschaftsministerium mit, ließ aber offen, ob Österreich einen gemeinsamen Kandidaten der EU-Länder unterstütze. Bisher wurde der Mexikaner und Chef-Unterhändler des nordamerikanischen Freihandelsabkommens USMCA, Jesus Seade Kuri, nominiert. Nominierungen sind noch bis 8. Juli möglich. Ein Medienbericht hatte gestern WKÖ-Präsidenten Harald Mahrer (ÖVP) als potenziellen Kandidaten ins Spiel gebracht, das wurde aber von der WKÖ kategorisch dementiert.

Für Österreich steht fest, "dass es für einen starken globalen Handel auch eine starke WTO braucht", besonders in Krisenzeiten. Dieses Thema soll im Rahmen der heutigen Videokonferenz angesprochen werden. "In der Corona-Krise sah man Beschlagnahmungen oder auch Wild-West Methoden beim Ankauf von medizinischer Schutzausrüstung", heißt es in der heutigen Stellungnahme des Ministeriums. Wirtschaftsministerin Schramböck setze sich dafür ein, dass strategische Wertschöpfungsketten nach Europa zurückgeholt werden und globale Zulieferketten funktionieren.

Ein weiteres Thema des Austausches der Handelsminister ist laut Informationen des Wirtschaftsministeriums die EU-Initiative zur Erleichterung des Handels mit Gesundheitsprodukten während der Coronapandemie, die von Österreich unterstützt wird. Die Europäische Kommission hat demnach Anfang Juni einen Entwurf für ein WTO-Abkommen vorgelegt.

Die Welthandelsorganisation steckt in einer tiefen Krise. Die USA blockieren seit langem die Ernennung neuer Experten für eines der Kernstücke der WTO, das Streitschlichtungssystem. Die USA verlangen allgemein weitreichende Reformen, ohne spezifische Forderungen auf den Tisch zu legen. Auf Kompromissvorschläge, die die Mehrheit der 164 Mitgliedsländer unterstützen, sind die USA bisher nicht eingegangen.

"Manche warten bereits auf den Untergang der Welthandelsorganisation", sagt Wirtschaftsministerin Schramböck dazu. "In Wahrheit braucht es mehr denn je ein starkes Lebenszeichen von der WTO", ist sie überzeugt.

