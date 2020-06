Adaptive Fashion von Tommy Hilfiger: Mode für alle

Tommy Hilfiger Adaptive ist nun auch in Europa erhältlich.

Als eine der wenigen großen Modemarken hat Tommy Hilfiger eine Linie für Menschen mit körperlicher Einschränkung. Diese ist nun auch in Europa erhältlich.

Als körperlich gesunder Mensch hat man beim Anziehen meist wenig Probleme, einmal abgesehen davon, ob sich die Jeans nach Weihnachten oder der Völlerei am Urlaubsbuffet noch schließen lässt. Für Menschen mit Behinderung sieht das ganz anders aus, hier können schon Knöpfe und Reißverschlüsse zur Herausforderung werden.

Als eines der ersten großen Modeunternehmen hat Tommy Hilfiger 2016 Tommy Hilfiger Adaptive für Kinder lanciert, 2017 folgte die Kollektion für Erwachsene. Nun ist die Linie auch in Europa, Japan und Australien erhältlich. Magnetverschlüsse statt Knöpfe, Reißverschlüsse in Überlänge, verstellbare Säume und breite Beinöffnungen sind dabei nur einige Besonderheiten der Tommy Hilfiger Adaptive Linie. Diese Änderungen sind subtil, am "Tommy Hilfiger"-Look soll sich nichts ändern.

Druckknöpfe erleichtern das An- und Ausziehen. Tommy Hilfiger

Im Designprozess und in der Konzeption muss auf viel geachtet werden. Prothesen oder Gipsverbände lassen sich etwa durch Hosen, die an der Seitennaht geöffnet werden können, umspielen, auch verstellbare Säume und breite Beinöffnungen sorgen für mehr Platz. Für Rollstuhlfahrer wiederum ist eine kürzere Vorderseite und eine längere Rückseite optimal. Das An- und Ausziehen erleichtern verstellbare Träger, elastische Taillen und auch Zuggurte und Pull-up-Schlaufen.

Der Designer selbst hat einen persönlichen Bezug zur Linie: "Ich habe durch eigene Kinder mit besonderen Bedürfnissen gelernt, welch großen Einfluss Tommy Hilfiger Adaptive haben kann", so Hilfiger. Und er präzisiert: "Jedes Teil hat die gleiche Qualität, die gleichen Materialien und das gleiche Grunddesign, dass wir auch in unseren anderen Kollektionen anbieten. Die Adaptionen sind diskret, mit wirklich funktionellen Modifikationen, die das Anziehen erleichtern und es sowohl Kindern als auch Erwachsenen mit Behinderungen ermöglichen, unabhängig zu sein und sich wohl zu fühlen".

Die Linie bietet Mode für Kinder und Erwachsene. Tommy Hilfiger

(chrile)