Olbrich, das Radfahren und der Odem des Mondänen

Als der Radler noch Bicyclist hieß oder: Sieh, die Baukunst liegt so nah. Ein Fundstück im Prater.

Nichts scheint uns alltäglicher als – notwendigerweise – unser Alltag. Und selbst wenn es der Alltag eines Königs wäre, was bekanntermaßen selten vorkommt, so würde er doch alsbald vom strengen Odeur des Gewöhnlichen umweht. So kunstfertig, so vorzüglich, so auserlesen können die Selbstverständlichkeiten unseres Lebens gar nicht sein, dass sie nicht ob ihrer Selbstverständlichkeit viel von ihrem Glanz – und unserer Aufmerksamkeit – einbüßten. Und nicht selten, dass es erst einen äußeren Anreiz braucht, solche uns keineswegs verborgenen, nur einfach nicht mehr (oder noch nicht) wahrgenommenen Schätze aufs Neu (oder zum ersten Mal) genauer zu betrachten.