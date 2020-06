Corona: Starkes Plus in Südafrika nach Lockerung

Angeblich Verdoppelung der Zahl der Erkrankten binnen zwei Wochen. Regierung will Lage aber im Griff haben.

Nur eine Woche nach umfassenden Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Südafrika ist die Zahl der Todesfälle dort dramatisch gestiegen: Wie aus am Montagabend veröffentlichten Statistiken hervorging, registrierten die Behörden inzwischen mehr als 1080 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Infektionsfälle stieg sprunghaft auf mehr als 50.800 an. Das Problem: Laut Datenlage wurde mehr als die Hälfte letzterer Fälle in den vergangenen zwei Wochen registriert, wie Präsident Cyril Ramaphosa sagte, und noch vor vier Tagen hatte man etwa 900 Tote gezählt. Die neuen Fälle sollen sich auf die bei Touristen besonders beliebte Provinz Westkap konzentrieren.

Die Zahl der Neuinfektionen steige weiter an - "wahrscheinlich schneller, als die meisten von uns geglaubt haben", sagte Ramaphosa, der von einer "besorgniserregenden, aber nicht alarmierenden" Entwicklung sprach. Die Regierung sei in der Lage, "die Auswirkungen der Krankheit auf unsere Bevölkerung zu begrenzen", versicherte der Staatschef.

Ende Mai hatte die Regierung in Johannesburg damit begonnen, die im März eingeführten Maßnahmen zu lockern. Inzwischen wurde der Betrieb in den meisten Unternehmen wieder aufgenommen, viele Schulen haben wieder geöffnet. Kein anderes Land in Afrika verzeichnet so viele Corona-Infektionsfälle wie Südafrika. Gemessen an den Todesfällen ist nur Ägypten noch stärker betroffen. Es wird zwar einerseits davon ausgegangen, dass es eine hohe Dunkelziffer an Fällen in Südafrika gibt; andererseits liegt die hohe Zahl der Nachweise in Südafrika auch an dem für afrikanische Verhältnisse vergleichsweise guten Gesundheitssystem.

