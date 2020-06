Der neue Chef der Statistik Austria Tobias Thomas will unabhängige Zahlen liefern, die Interpretation aber anderen überlassen.

Der neue Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas erklärt, warum Statistiken in der Corona-Krise so ein Politikum sind und warum die Armutsgefährdungsquote sinken könnte, wenn es in der Krise den Menschen schlechter geht.

Die Presse: Was ist an Statistiken denn so wichtig, dass die Besetzung des Leiters der Statistik Austria ein derart großes Politikum ist?