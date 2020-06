Hände waschen! Über den Kampf gegen das Kindbettfieber

Erst nach dem Tod von Ignaz Semmelweis fand man die bakterielle Ursache für den Tod vieler junger Mütter.

Meine Großmutter sagte es, meine Mutter sagte es, meine Frau auch: „Hände waschen!“ Als ich es auch noch vom Gesundheitsminister hörte, fiel mir „A Day At The Races“ ein. Die Marx-Brothers untersuchen eine hypochondrische Dame. Unter den misstrauischen Blicken eines Wiener Arztes überspielen sie ihre Unkenntnis mit den Rufen: „Wash your hands! Wash your hands!“ Krankenschwestern kreischen, die Dame wird eingeseift, die Hände an den Frackschößen des Arztes getrocknet. Schlussendlich entwischen die Brüder auf dem Rücken eines Pferdes aus dem Behandlungssaal. Man muss es gesehen haben. Selten war Groucho Marx besser.