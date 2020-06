Nach den großen Kundgebungen von voriger Woche geht es an die inhaltliche Arbeit: Geplant sind etwa Workshops mit der Polizei oder ein österreichischer „Black History Month“.

Die Demonstrationen unter dem Motto „Black Lives Matter“ in Wien am Donnerstag und Freitag voriger Woche und am Wochenende in den Landeshauptstädten haben für einiges Aufsehen gesorgt – und sie sollen nur ein Anfang gewesen sein. Die Black-Lives-Bewegung gewinnt an Zuspruch, dieses Momentum will etwa Mireille Ngosso nutzen.