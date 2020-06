Ahmadinejad plant politisches Comeback

Der umstrittene Ex-Präsident des Iran mischt wieder mit. Im Parlament kann er auf Unterstützer zählen.

Im Februar, vor der Parlamentswahl im Iran, tourte er durch die Provinz und schüttelte unzählige Hände, ganz so, als würde er sich selbst mitten im Wahlkampf befinden. Offiziell warb der frühere Präsident, Mahmoud Ahmadinejad, für Kandidaten seines Lagers. Inoffiziell, so mutmaßten schon damals die Analysten, bereitete er den Weg für seine Rückkehr in die Politik vor: 2021 wählt die Islamische Republik ein neues Staatsoberhaupt. Ja, er werde antreten, gaben Ahmadinejads Weggefährten wie Esfandiar Abdollahi inzwischen bekannt. Nur: Ganz so einfach wird sich sein Comeback nicht gestalten.

Bei der Parlamentswahl im Februar haben sich jedenfalls die Hardliner durchgesetzt, diese Linie wird wohl auch bei der Präsidentenwahl ihren Niederschlag finden. Derzeit sind mindestens zwei Dutzend Abgeordnete dem Ahmadinejad-Lager anzurechnen. Darüber hinaus hat der Ex-Präsident in der erzkonservativen Paydari-Front weitere Unterstützer im Parlament. Als jüngst ein neuer Parlamentssprecher gewählt wurde, konnte sich der Ahmadinejad-Zirkel mit seinem Kandidaten zwar nicht durchsetzen, aber die beiden Stellvertreter sind offene Unterstützer des umstrittenen Hardliners.

Korruption und Inflation

Einer Kandidatur Ahmadinejads muss der mächtige Wächterrat zunächst zustimmen, auch deswegen, weil eine dritte Amtszeit per Gesetz eigentlich nicht vorgesehen ist. Der Wächterrat schloss ihn bereits 2017 vor der Präsidentenwahl aus, zu dem Zeitpunkt hatte sich Ahmadinejad längst mit der klerikalen Elite inklusive Ayatollah Ali Khamenei angelegt. Seine Präsidentschaft (2005 bis 2013) war geprägt von Korruption, Inflation, innen- und außenpolitischen Provokationen, ausgeprägtem Israel-Hass sowie dem rigorosen Festhalten am Atomprogramm – was schließlich internationale Sanktionen zur Folge hatte. Geschwächt begann er seine zweite Amtszeit: Die Wahl 2009 stand im Schatten von landesweiten Protesten, ihrer brutalen Niederschlagung sowie Vorwürfen wegen Wahlfälschung.

Möglich ist auch, dass Ahmadinejad künftig in der zweiten Reihe die Fäden ziehen und im Kampf zwischen allen ultrakonservativen Lagern im Land reüssieren will. Derzeit fällt er mit obskuren Kommentaren auf Twitter auf. Noch unter seiner Ägide war der Kurznachrichtendienst im Iran verboten.

