Nach 15 Jahren im Amt ist der Staatschef von Burundi, Pierre Nkurunziza, überraschend gestorben. Er hätte sein Amt im August an den neugewählten Nachfolger übergeben. Laut unbestätigten Gerüchten könnte er an Corona erkrankt gewesen sein.

Der Präsident des kleinen ostafrikanischen Staates Burundi, Pierre Nkurunziza, ist kurz vor dem regulären Ende seiner Amtszeit gestorben. Die Regierung gab am Dienstag bekannt, dass der 55-Jährige am Samstag wegen Unwohlseins in ein Spital in der Stadt Karusi eingeliefert worden sei. Dahinter dürften Herzprobleme gestanden sein, und nachdem sich sein Zustand am Sonntag verbessert hatte, erlitt er demnach am Montag einen Herzinfarkt und starb.

Einer Quelle zufolge, deren Angaben noch nicht verifiziert werden konnten, soll bei Nkurunziza indes am Wochenende eine Infektion mit dem neuen Corona-Virus festgestellt worden sein.

Der studierte Pädagoge und Sportwissenschaftler war 2005 erstmals zum Staatschef des Landes mit seinen rund elf Millionen Einwohnern auf der kombinierten Fläche von Oberösterreich und der Steiermark gewählt worden. 2015 wurde er in einer umstrittenen und als verfassungswidrig kritisierten Wahl neuerlich im Amt bestätigt; er überstand in dem Jahr auch einen Putschversuch.

Bei der jüngsten Präsidentenwahl, die gerade erst im Mai stattgefunden hatte, trat Nkurunziza indes nicht mehr an. Ihm wurde dafür eine formelle Rolle als „Ewiger Führer" des Landes verliehen.

Die Wahl gewann im ersten Durchgang Evariste Ndayishimiye, Generalsekretär der Hutu-nationalistischen Regierungspartei CNDD–FDD und früherer Offizier, den viele als Strohmann von Nkurunziza sehen. Die Amtsübergabe hätte im August stattfinden sollen. Sie wird nun vorgezogen, zwischenzeitlich amtiert der Parlamentspräsident als Staatschef.

