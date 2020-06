Wofür Kosovo der Republik Österreich zu danken hat

Wien war einer der Geburtshelfer der jungen Balkan-Republik.

Kaum ein anderes Land der Europäischen Union hat sich für den Kosovo und für den westlichen Balkan insgesamt mehr engagiert als Österreich. Aber auch die Geschichte hat uns gezeigt, dass Österreich stets sehr gute Beziehungen zu den Ländern des Balkan pflegte – und genauso schätzen die Kosovaren heute das österreichische Engagement in jeglicher Hinsicht.



Besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren, als das Land beziehungsweise die Bevölkerung des Kosovo um ihr Überleben wegen des Vorgehens des serbischen Regimes bangte, hatte Österreich immer ein offenes Ohr und unterstützte den Kosovo in vielerlei Hinsicht.