Flucht aus dem Windel-Alltag

Julian Hruza ist, ohne Fux, die Kunstfigur Melody Maraskino. Sein neues Album präsentiert er im Werk – das Publikum muss draußen sitzen.

Von den vielen Formen, auf die Künstler und ihr Publikum neuerdings zueinander finden, ist das eine der schrägeren. Aber gut. Schräg passt ohnehin, wenn Julian Hruza, ehemals Hälfte von Julian & der Fux, in den Tanga von Melody Maraskino schlüpft. In der Rolle seiner neuen Kunstfigur präsentiert er am Donnerstag sein erstes Album – im Werk am Donaukanal; während das Publikum auf hundert Stühlen im Freien Platz nimmt. Was er drinnen spielt, wird nach draußen übertragen.