USA und Russland verhandeln in Wien über atomare Abrüstung

Die Gespräche sollen am 22. Juni stattfinden. Der New-Start-Vertrag steht auf der Kippe. Washington will auch China mit am Tisch haben.

Die österreichische Hauptstadt wird voraussichtlich erneut zum Schauplatz delikater internationaler Verhandlungen: Am 22. Juni sollen die USA und Russland in Wien über den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag verhandeln, den sogenannten New-Start-Vertrag. Das teilte der russische Vize-Außenminister, Sergej Rjabkow, am Dienstag mit. Das österreichische Außenministerium wollte die geplanten Gespräche weder bestätigen noch dementieren. Ob auch China, wie von den USA gewünscht, an den Verhandlungen teilnimmt, ist noch unklar: Peking hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.