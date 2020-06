Blumen am Ort des Attentats in Stockholm.

Am 28. Februar 1986 wurde der damalige Ministerpräsident erschossen. Erhebt die schwedische Justiz nun Anklage, oder werden die Akten für immer geschlossen?

Fast dreieinhalb Jahrzehnte nach dem unaufgeklärten Mord am schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme wollen die Ermittler ihren Entschluss zu einer möglichen Anklage bekannt geben.

Es wird damit gerechnet, dass der leitende Staatsanwalt Krister Petersson am Mittwoch (9.30 Uhr) auf einer Online-Pressekonferenz mit Fahndungsleiter Hans Melander entweder eine Anklage in dem Fall oder die Einstellung der langjährigen Untersuchungen verkündet.

Palme war am 28. Februar 1986 auf dem Rückweg aus einem Kino in Stockholm auf offener Straße erschossen worden. Der Sozialdemokrat war zu dem Zeitpunkt seit 1982 wieder Ministerpräsident gewesen, nachdem er dieses Amt bereits von 1969 bis 1976 innegehabt hatte. Die Tat im Herzen von Stockholm ist bis heute unaufgeklärt und zählt zu den größten ungelösten Mordfällen Europas.

„Das europäische Pendant zum Kennedy-Attentat"

Bezeichnenderweise erscheint genau am heutigen Mittwoch auch ein neuer Krimi um den spektakulären Mord. "Die Taten der Toten" ist einer neuer Fall des Ermittlerinnen-Duos Stina Forss und Ingrid Nyström, das 2012 in dem Buch "Später Frost" erstmals ermittelte. Seither sind sechs weitere Fälle erschienen, die sich insgesamt über 400.000 Mal verkauften. Geschrieben wurden sie von dem im schwedischen Växjö lebenden deutsch-schwedischen Autorenpaar Kerstin Signe Danielsson (Jahrgang 1983) und Roman Voosen (geb. 1973).

In ihrem achten Fall lassen die beiden ihre Ermittlerinnen auf eine vielversprechende Spur zum nie aufgeklärten Palme-Mord stoßen. "Der Palme-Fall ist wahrscheinlich das europäische Pendant zum Kennedy-Attentat. Entsprechend groß erschien uns das erzählerische Potenzial", erzählt Voosen in einem vom Verlag verbreiteten Interview. "Palme steht für eine vergangene Epoche: Nie wieder waren soziale Aufstiegschancen, Lohn- und Bildungsgerechtigkeit, aber auch Fortschritts- und Zukunftsoptimismus politisch so etabliert wie in dieser Belle Epoque der schwedischen Sozialdemokratie. Außenpolitisch verstand es Palme die Sonderrolle des Landes im Kalten Krieg maximal in die Waagschale zu werfen."

Für die Autoren kam die Ankündigung der Staatsanwaltschaft überraschend. "Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke: 'Oh, nein! - Da recherchieren wir acht Jahre an der Lösung eines fast unlösbaren Geheimnisses, und dann kündigt die Polizei plötzlich die Aufklärung an.' Jetzt bin ich erst einmal gespannt", sagt Voosen. "Staatsanwaltschaft und Ermittlungsleitung, die im Gegensatz zu vielen ihrer Vorgänger einen ausgezeichneten Ruf genießen, haben sich mit ihren Aussagen selbst unter extremen Druck gesetzt", ergänzt Danielsson.





