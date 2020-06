KV-Verhandlungen in Chemieindustrie spießen sich gehörig

Die Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von 2,8 Prozent, die Arbeitgeber halten das für überzogen und bieten 1,6 Prozent. Nach vier Verhandlungsrunden gibt es keine Lösung.

Auch in der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der chemischen Industrie ist keine Einigung zustande gekommen. Der Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO) sprich in einer Aussendung vom Mittwoch von "überzogenen Forderungen der Gewerkschaft". Die Branche hat rund 45.000 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft lehne "trotz aller Versuche der Arbeitgeber, mittels flexibler Instrumente ein gutes Ergebnis für alle Beschäftigten und Betriebe zu erzielen" das Angebot der Arbeitgeber weiterhin ab, sagt der Fachverband. Die Arbeitgeber bieten eine Lohnerhöhung von 1,57 Prozent an.

In anderen Bereichen der Industrie habe die Gewerkschaft ein Angebot von rund 1,6 Prozent als "Signal der Wertschätzung" bezeichnet, in der chemischen Industrie werde dagegen mit Streik gedroht, klagte der Fachverband. Die Gewerkschaft messe auf Kosten der Betriebe und Mitarbeiter "mit zweierlei Maß".

"Wir fordern daher die Gewerkschaften auf, mit realistischen, für alle Betriebe machbaren Forderungen zurück an den Verhandlungstisch zu kommen", so Rainer Schmidtmayer, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, laut Aussendung.

Die Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von 2,8 Prozent. Empört zeigen sie sich Gewerkschafter auch über den Verhandlungsstil der Arbeitgeber. Das habe nichts mit sozialpartnerschaftlicher Verhandlungskultur auf Augenhöhe zu tun, sondern sei der Versuch, vollendete Tatsachen zu diktieren. Man würde jetzt die Beschäftigten informieren und weitere Aktionen auf betrieblicher Ebene bis hin zum Streik durchführen. Ende Mai wurde beim ÖGB bereits um eine Streikfreigabe angesucht.

