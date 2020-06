Warum Erdoğan aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee machen will

Die türkische Regierungspartei arbeitet an einer Umwandlung der früheren Kirche in eine Moschee. Ein Versuch, von der innenpolitischen und wirtschaftlichen Krisenstimmung und schlechten Umfragewerten abzulenken.

Istanbul. Die Stimmung ist schlecht, die Umfragen sind mies – da besinnt sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan immer gerne auf eine politische Trumpfkarte. Erdoğan lässt die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee prüfen, seine Partei AKP kündigt für den kommenden Monat entsprechende Entscheidungen an. Islamisten in der Türkei fordern schon lange, die Hagia Sophia zur Moschee zu machen. Dass Erdoğan diese Forderung jetzt möglicherweise erfüllen will, zeigt, dass sein Vorrat an politischen Angeboten an die Wähler so gut wie erschöpft ist. Sollte die Hagia Sophia tatsächlich zur Moschee werden, wäre das ein sicheres Zeichen dafür, dass in der Türkei vorgezogene Neuwahlen bevorstehen.