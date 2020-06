(c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR)

Return to sender. Trotz Bitte des Sozialministers macht die Alterssicherungskommission keine Vorschläge zur Beseitigung von Pensionsprivilegien. Und sie meint: Für eine Bewertung der Hacklerregelung gibt es frühestens 2021 valide Daten.

Leider nein. Der Sozialminister holt sich von der Alterssicherungskommission eine Absage. Wie berichtet, hat Rudolf Anschober Anfang März in einem Brief an den Vorsitzenden der Kommission gebeten, Vorschläge zur Bereinigung von Pensionsprivilegien– etwa durch ein neues Sonderpensionsbegrenzungsgesetz – zu erarbeiten.