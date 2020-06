Die scheinbare Lösung des Mordfalls Olof Palme nach 34 Jahren

Die schwedische Staatsanwaltschaft beendet ihre Ermittlungen. Stig Engström soll den Ministerpräsidenten im Jahr 1986 ermordet haben. Darauf deuten die Indizien. Der Verdächtige ist schon lange tot. Der Fall wird das Land weiter beschäftigen.

Der Zeuge wird zum Mörder. Das ist kurz gesagt die Wendung im Mordfall Olof Palme. Mitten in der Coronakrise versucht Schweden sein größtes nationales Trauma hinter sich zu lassen, 34 Jahre nach den tödlichen Schüsse am Abend des 28. Februar 1986. Aber schon kurz nach der Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft steht fest: dieser Fall wird das Land weiter beschäftigen. Denn den mutmaßlichen Mörder, den Staatsanwalt Krister Petterson am Mittwoch um 9.30 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert, ist ein alter Bekannter: Stig Engström, der sogenannte „Skandiamann“. Doch er ist seit fast 20 Jahren selbst nicht mehr am Leben.