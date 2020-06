Millionenpleite einer Kärntner Traditionsfirma

Die Baufirma Sztriberny ist mit 1,3 Millionen Euro überschuldet. 48 Dienstnehmer und fast 100 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Die Traditionsbaufirma "Bau Sztriberny GmbH" mit Sitz in Reifnitz (Gemeinde Maria Wörth) ist zahlungsunfähig. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Mittwoch mitteilte, musste das in vierter Generation geführte Familienunternehmen Insolvenz anmelden. Die Firma, die 48 Mitarbeiter beschäftigt, ist mit 1,3 Millionen Euro überschuldet.

Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wird angestrebt, ein Sanierungsplan, der eine Quote von 20 Prozent vorsieht, wurde bereits eingebracht. Insgesamt sind von der Pleite 98 Gläubiger betroffen, die Passiva werden mit 2,7 Millionen Euro beziffert, die - vor allem aus offenen Kundenforderungen und Grundstücken bestehenden - Aktiva betragen 1,4 Millionen Euro.

Laut Insolvenzantrag ist in erster Linie die Corona-Pandemie verantwortlich für die Zahlungsunfähigkeit. Einerseits konnten deshalb begonnene Bauvorhaben nicht planmäßig abgeschlossen und andererseits Bauaufträge nicht ausgeführt werden, zumal baubehördliche Bewilligungen Covid-19-bedingt nicht erteilt wurden. Hinzu kommen noch Zahlungsausfälle aus Großbaustellen und das Wegfallen von Einnahmen aus dem Teilbetrieb Tiefbau.

(APA)