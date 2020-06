Cerberus setzt der Commerzbank zu

Ein aktivistischer Investor macht öffentlich Druck. Das ist in Europa noch relativ selten.

Frankfurt. Der Finanzinvestor Cerberus verliert die Geduld mit der Commerzbank. In einem Brief fordern die Amerikaner, die fünf Prozent an dem Geldhaus halten, einen Strategieschwenk und zwei Sitze im Aufsichtsrat. „Die prekäre Situation der Commerzbank erfordert jetzt schnelles und entschlossenes Handeln“, hieß es in dem Schreiben, das Reuters am Mittwoch vorlag. Es sei an der Zeit für neue Ideen und Energie, damit das Institut eine bessere Zukunft habe. Die bisherige Entwicklung sei „desaströs“.

Seit Cerberus (der Fonds war auch jahrelang an der Bawag beteiligt) vor fast genau zwei Jahren bei der Commerzbank eingestiegen ist, verloren die Aktien 60 Prozent. Gerade jetzt läuft es nicht rund bei der Bank, die vor einem Jahrzehnt in der Finanzkrise mit Milliarden vom deutschen Staat gestützt werden musste und die deshalb zu 15 Prozent im Staatsbesitz ist. Im ersten Quartal schrieb sie Verluste und strich die Dividende. Zudem scheiterte der Verkauf der Tochter mBank.

„Der Vorstand und die Aufsichtsräte haben es versäumt, wesentliche operative und technologische Maßnahmen umzusetzen“, monierte Cerberus. Das Institut habe in mehr als 70 Treffen mit dem Management konstruktive Vorschläge ignoriert.

Die Bank sagte, ihr sei bewusst, dass die Entwicklung an der Börse nicht zufriedenstellend sei. „Meinungsäußerungen von Aktionären – auch kritischer Art – nimmt die Bank sorgfältig auf und wird diese auch künftig in interne Erörterungen und den Dialog mit ihren Eigentümern einfließen lassen.“

Ein Sprecher der Finanzagentur, die die Beteiligung des Bundes verwaltet, sagte, man führe konstruktive Gespräche mit dem Vorstand.

Solche öffentlichen Aktionärskampagnen sind selten in Europa, und gerade in Deutschland beäugt man aktivistische Investoren oft mit Misstrauen. Sie werden als Aktionäre wahrgenommen, die sich nur auf kurzfristige Gewinne konzentrieren und nicht auf das, was langfristig für ein Unternehmen am besten ist. Cerberus hofft nun darauf, dass sich weitere Investoren anschließen.

Kritik auch von anderen

Kritik kam auch von Klaus Nieding von der Aktionärsvereinigung DSW: „Offensichtlich ist, dass die Commerzbank nicht richtig vorankommt mit ihrer bisherigen Strategie.“ Die Fondsgesellschaft Deka forderte bereits im Mai stärkere Kosteneinsparungen und eine Verbesserung der Profitabilität.

Cerberus hielt sich in dem Brief mit konkreten Vorschlägen für einen Kurswechsel zurück. Im Frühjahr 2019 hatte der Investor die damals geplante Fusion mit der Deutschen Bank unterstützt. Doch diese Pläne liegen ad acta, und beide Häuser versuchen nun, allein auf die Beine zu kommen. Zwei größere Commerzbank-Anleger sagten, die Bank müsse sich stärker auf Digitalisierung fokussieren und Filialen schließen.

„Vielleicht hilft der Vorstoß von Cerberus Zielke ja auch, neue Sparmaßnahmen bei den Gewerkschaften durchzuboxen“, sagte einer der Investoren. An anderer Stelle hieß es, der Schuss könne für Cerberus nach hinten losgehen. „Der Ton macht die Musik“, sagte ein Insider. „Viel forscher kann man nicht sein. Es ist fraglich, ob das hilfreich ist.“ (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2020)