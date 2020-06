US-Zinsen bis 2022 niedrig

(c) REUTERS (Kevin Lamarque)

Die Börsen reagierten auf die Ankündigung der US-Notenbank Fed mit Abschlägen. Sie hatten mehr Hilfen erwartet.

New York. Dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend die Zinsen erhöhen würde, hatte ohnehin niemand erwartet. Im Zuge der Coronakrise hatte die Fed den Leitzins in zwei großen Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Anfang März war er noch zwischen 1,50 und 1,75 Prozent gelegen. Überraschend waren jedoch die Zinsprognosen der Zentralbank: Demnach gehen die meisten der geldpolitischen Entscheidungsträger davon aus, dass das gegenwärtige Zinsniveau von nahezu null Prozent bis Ende 2022 beibehalten wird.

Die US-Börsen reagierten in einer ersten Reaktion positiv. Denn der Theorie zufolge helfen niedrige Zinsen den Aktienmärkten. Dann gibt es weniger Alternativen für Anleger, und sie sind bereit, auch bei Aktien niedrigere Gewinnrenditen zu akzeptieren. Und sinkende Gewinnrenditen bedeuten steigende Kurse. Soweit die Theorie. In der Praxis drehten die US-Börsen danach ins Minus, und am Donnerstag färbten sich die meisten Indizes weltweit tiefrot.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank erklärte, die Anleger seien enttäuscht, dass es keine Ausweitung der expansiven US-Geldpolitik durch die Fed gegeben hat. „Den Marktteilnehmern reicht es nicht, dass die US-Notenbank bis 2022 nicht an der Zinsschraube drehen wird.“ Stattdessen sei auf noch mehr gesetzt worden, weshalb das Ausbleiben nun die längst „überfällige Börsenkonsolidierung“ eingeläutet haben könnte. Seit dem Tief vom März waren die Börsen zuvor extrem stark angestiegen.

Düsterer Ausblick

Die Notenbank konkretisierte indes das Ausmaß ihrer Wertpapierkäufe. Die Fed von New York, die für die Abwicklung der Käufe zuständig ist, teilte mit, etwa 80 Mrd. Dollar pro Monat in US-Staatsanleihen zu investieren. 40 Mrd. Dollar sollen darüber hinaus in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) fließen.

Der Konjunkturausblick war düster: Fed-Chef, Jerome Powell, meinte, dass ein erheblicher Teil der Jobverluste dauerhaft sein könnte. Zwar könne er nicht auf verlässliche Schätzungen zurückgreifen. Die Arbeitslosenzahl könne aber durchaus in die Millionen gehen. Als er gefragt wurde, ob die Welt vor einer ähnlichen Krise stehe wie während der Großen Depression vor etwa 90 Jahren, antwortete Powell jedoch: „Ich glaube nicht, dass die Große Depression ein gutes Beispiel ist für das, was gerade geschieht.“ (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2020)