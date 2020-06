Japan steht in den Startlöchern

Mit einem enormen Hilfspaket und dem vorzeitigen Ende der Ausgangssperre greift Nippons Regierung der Wirtschaft unter die Arme. Das kommt auch an der Börse gut an.

Wien. Auch wenn es in den vergangenen beiden Tagen eine Korrektur gab – die Aufholjagd an den weltweiten Börsen ist längst in Gang. So richtig wollte in jüngster Zeit anscheinend kein Anleger an einen weiteren Ausbruch der Coronapandemie oder einen langfristigen wirtschaftlichen Einbruch glauben. Während die Zahl der Neuinfektionen in vielen Regionen rückläufig ist, schnüren Regierungen eifrig Konjunkturpakete, um die Wirtschaft anzukurbeln.