SPÖ fordert 2,2 Milliarden für Gemeinden

Zusätzlich will man 500 Millionen für Investitionen.

Wien. Gut gemeint, aber zu wenig. Was die Regierung den Städten und Gemeinden wegen der Coronakrise als Hilfe bieten will, reicht laut SPÖ nicht, um die hohen Einnahmenausfälle abzufedern.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag stellte SPÖ-Chefin, Pamela Rendi-Wagner, mit mehreren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen den roten Gegenvorschlag vor: 2,2 Mrd. Euro Direkthilfe plus 500 Mio. Euro für Investitionen.

Den 2095 Gemeinden und Städten Österreichs drohe durch weggebrochene Steuereinnahmen heuer ein Coronaschaden von zwei Milliarden Euro, rechnete man vor. Die Regierung habe zwar Investitionszuschüsse angekündigt, allerdings nur in Höhe von einer Milliarde und unter der Bedingung, dass die Gemeinden 50 Prozent der geförderten Projekte selbst finanzieren.

„Hilflosenpaket“

Für den Trumauer Bürgermeister und SPÖ-Kommunalsprecher, Andreas Kollross, ist das Angebot der Regierung daher kein Hilfs-, sondern ein „Hilflosenpaket“. Denn den Gemeinden fehle ja die Liquidität, um Projekte zu finanzieren und um damit die Zuschüsse abzurufen. Sie müssten sich also erst verschulden.

Das wiederum sei etwa in der Steiermark nicht möglich, schilderte Roswitha Glashüttner, Ortschefin von Liezen. Dort wurde eine Budgetwarnung ausgesprochen, womit keine Darlehen für investive Projekte aufgenommen werden könnten.

Das Regierungspaket stelle eine gefährliche Schuldenfalle für die Gemeinden dar, kritisierte die Bundesparteichefin. Werde den Gemeinden nicht ausreichend geholfen, seien ihre Leistungen – vom Trinkwasser über Müllentsorgung oder Straßenbau bis zur Erhaltung von Schulen und Kindergärten – gefährdet. Auch viele Kleinunternehmer, die von Gemeinden Aufträge bekommen, und hunderttausende Arbeitsplätze wären bedroht.

Die SPÖ fordert daher die volle Abdeckung der Coronakollateralschäden. Konkret schlägt man vor, dass 250 Euro pro Hauptwohnsitz-Einwohner an jede Gemeinde sofort (bis Ende August) ausbezahlt werde. In Summe mache das eben die geforderten 2,2 Mrd. Euro aus. Die zusätzlichen 500 Mio. Euro an Investitionszuschüssen sollen ausdrücklich nicht an eine Kofinanzierung geknüpft werden. (red/uw)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2020)