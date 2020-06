Corona: Schulen in Ungarn wieder geöffnet, aber kaum Schüler

Wenig los an Ungarns Schulen trotz ihrer Wiederöffnung.

Trotz der Wiederöffnung der Schulen Anfang Juni finden sich nur noch wenige Prozent der ungarischen Schüler dort ein. Die große Mehrheit genießt offenbar verlängerte Corona-Ferien.

Irgendwie kommt das eigentlich gar nicht so überraschend: In Ungarn sind die Schulen seit Monatsbeginn mit Abklingen der Corona-Pandemie wieder geöffnet - doch es kommen kaum noch Schüler. Von 1,2 Millionen Schulkindern besuchten seither nur etwa 30.000 bis 36.000 pro Tag die Schule, berichtete die Tageszeitung "Magyar Nemzet" am Freitag unter Berufung auf das Klebelsberg-Zenrum, Ungarns zentrale Schulverwaltung.

Bis Ende dieses Schuljahres im Juli beruht die persönliche Anwesenheit im Unterricht auf Freiwilligkeit. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán Mitte März alle Schulen und Kindergärten schließen lassen. Das Unterrichtswesen stieg praktisch ohne Vorbereitung auf Homeschooling und digitalen Unterricht um, was viele Lehrer kritisierten. Experten bemängeln, dass vor allem Kinder aus den unteren Schichten weder über die dafür nötige Ausrüstung verfügten noch die entsprechende begleitende Fürsorge der Eltern genossen. Die Kluft zwischen bildungsnahen und -fernen Schichten würde weiter wachsen. Und das Telekommunikationssystem in Ungarn war mit dem gestiegenen Datenvolumen vielfach überfordert.

Seit Wiedereröffnung der Schulen und Kindergärten Anfang Juni gelten relativ milde Pandemie-Regeln. Das Tragen von Masken ist nicht mehr vorgeschrieben, Abstandsregeln sollen so gut wie möglich eingehalten werden. Veranstaltungen wie etwa Feste zum Schulschluss dürfen nur im kleinen Rahmen stattfinden.

Kein regulärer Unterricht möglich

Wegen des nunmehr sehr schwachen Schujlbesuchs, im Grunde eigenmächtig vorgezogenen Ferien, wird derzeit auch kein regulär strukturierter Unterricht angeboten. Lehrer und Schüler verbringen die Zeit vor allem mit Hausaufgabenbetreuung, individueller und gruppenweiser Nachhilfe sowie Sport, wie Magyar Nemzet schreibt.

In Ungarn waren bis Freitag 4053 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Nur 88 von ihnen sind 19 Jahre alt oder jünger. Die Zahl der akuten Fälle wurde mit 1051 angegeben, die der Toten mit 555.

(APA/DPA)