Dominic Thiem: Premiere als Versuchskaninchen

Patrick Mouratoglou nutzt die Gunst der Stunde und lanciert ein Turnier, das den Sport revolutionieren soll. Mit dabei: Dominic Thiem. Tennis als Netflix-Marathon, Startschuss für Staffel eins.

Wien/Nizza. Dominic Thiem hat wieder einen vollen Turnierkalender. Da wäre hierzulande die laufende Austrian Pro Series, die heute anhebende Adria-Tour in Belgrad, Thiems eigenes Event in Kitzbühel (Thiem's 7 ab 7. Juli) und ein Gastspiel in Berlin (Bett1Aces ab 13. Juli). Alles wegen des Corona-Shutdowns auf der ATP Tour aus dem Boden gestampfte Einladungsturniere und Exhibition-Wettkämpfe. So irritierten die jüngsten Bilder aus Belgrad, wo die von Novak Djokovic initiierte Adria-Tour mit einem Spaß-Kick eröffnet wurde. Während ATP und ITF darum kämpfen, die Profitour ab August wiederaufnehmen zu können und sich den Kopf darüber zerbrechen, wie man alle Beteiligten dabei auf Distanz halten kann, bildeten Djokovic, Zverev, Thiem und Co. Jubeltrauben auf dem Fußballplatz.