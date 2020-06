Ukrainische Präsidentengattin mit Corona infiziert

Zuvor Rekordzahl an Neuansteckungen nach Lockerung der Schutzmaßnahmen gemeldet. Ihr Mann trägt bei öffentlichen Auftritten oft keine Schutzmaske.

Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Die Frau von Präsident Wolodymyr Selenskyj gab am Freitag per Facebook bekannt, dass sie positiv getestet worden sei. Am Donnerstag hatte das Land eine Rekordzahl an Neuansteckungen gemeldet. Zuvor ware die Quarantänemaßnahmen gelockert worden.

"Ich habe heute ein positives Testergebnis bekommen", schrieb Selenska auf ihrer Facebook-Seite. Ihr Ehemann und ihre zwei Kinder seien aber negativ getestet worden. Es gehe ihr gut und sie habe sich zu Hause in Selbstisolation begeben, schrieb die 42-Jährige. Ihre Landsleute rief sie auf, vorsichtig zu sein und Schutzmasken zu tragen.

Staatschef Selenskyj trägt häufig selbst keine Schutzmaske bei öffentlichen Auftritten und wird deshalb kritisiert. Die Ukraine hatte am Donnerstag eine Rekordzahl von 689 Neuinfektionen gemeldet, das Gesundheitsministerium stufte das als "sehr alarmierend" ein. Insgesamt gibt es den Behörden zufolge 29.753 Corona-Infektionen im Land, 870 Menschen starben bereits daran.

