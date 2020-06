NATO verstärkt Partnerschaft mit der Ukraine

Aufnahme des Landes, das in schwerem Konflikt mit Russland steht, in "Enhanced Opportunities Program". Kürzlich waren strategische Bomber der USA erstmals im Verband mit ukrainischen Jets über dem Schwarzen Meer geflogen.

Das westliche Verteidigungsbündnis NATO geht eine noch engere Partnerschaft mit der Ukraine ein. Wie das Bündnis am Freitag in Brüssel mitteilte, wird das in jahrelangem Konflikt mit Russland stehende Land in das "Enhanced Opportunities Program" (EOP) aufgenommen. Damit bekommt die Ukraine erweiterte Beteiligungsmöglichkeiten an NATO-Manövern und Kooperationsprojekten sowie Zugriff auf ausgewählte geheime Bündnisinformationen.

Bisher sind Finnland, Georgien, Jordanien, Schweden und sogar das ferne Australien Teilnehmer des Programmes. Diplomaten betonten, dass der neue Status keinen Schritt in Richtung einer NATO-Mitgliedschaft darstelle. Die Ukraine ist seit Jahren ein offizieller Partnerstaat der NATO, so wie etwa Österreich auch, stellt Truppen für Bündniseinsätze in Afghanistan und im Kosovo. Auch eine Beteiligung an ausgewählten Manövern gibt es seit längerem, umgekehrt besuchen immer wieder Offiziere und Soldaten aus Nato-Ländern die Ukraine, dort sind bisweilen auch Militärausbildner etwa aus den USA und Großbritannien tätig.

In Russland dürfte die NATO-Entscheidung dennoch als Provokation wahrgenommen werden, noch dazu in einem Land, das direkt an Russland grenzt. Moskau kritisiert seit Jahren die NATO-Osterweiterung und Stationierung von Bündnistruppen in östlichen Ländern wie Polen und sogar früheren Sowjetrepubliken (Estland, Lettland, Litauen). Die NATO hatte der Ukraine schon 2008 eine konkrete Beitrittsperspektive in Aussicht gestellt.

„Botschaft der Abschreckung"

Moskau dürfte durch den Schritt nicht zuletzt auch sehr irritiert sein, weil sich erst vor rund zwei Wochen ein bis dato beispielloses Flugmanöver in ukrainischem Luftraum über dem Schwarzen Meer zugetragen hatte: Zwei strategische Bomber Typ B-1 „Lancer" der U.S. Air Force waren erstmals in einem Verband mit ukrainischen Kampfflugzeugen geflogen, konkret mit Jets vom Typ Suchoi Su „Flanker" and Mikoyan-Gurewitsch MiG-29 „Fulcrum". Den Zweck der Übung erläuterte der Chef der US-Luftwaffe in Europa und Afrika, General Jeff Harrington, recht klar: Mit Missionen wie dieser demonstriere man die Verpflichtungen gegenüber Alliierten und Partner und sende eine „klare Botschaft der Abschreckung an welchen Gegner auch immer".

Die riesigen Überschallbomber flogen in der Region sowie über dem Balkan auch im Verband mit Flugzeugen etwa der polnischen, rumänischen und griechischen Luftwaffe. Die Aktion war auch erstaunlich, weil erst rund zehn Tage zuvor B-1-Bomber erstmals über dem an sich neutralen Schweden gemeinsam mit schwedischen „Gripen"-Jets geübt hatten.

