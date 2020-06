Die Villengegend in Perchtoldsdorf gehört zu den gefragtesten Lagen in NÖ

Am teuersten wohnt es sich im Norden und Süden Wiens.

In Niederösterreich fängt der Luxus per Definition ein bisschen früher an als in Wien. Zumindest, wenn man die Zahlen und Berechnungen von Re/Max und Immo United zugrunde legt. Denn während er anderswo gefühlt in der Preisregion nördlich der Millionengrenze beginnt, liegt die Messlatte im größten Bundesland mit einer guten halben Million ein wenig tiefer.